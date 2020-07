Cadice, UFFICIALE: Negredo torna in patria

Il Cadice, neopromosso in Liga, si assicura Alvaro Negredo, ex attaccante di Siviglia e Manchester City

Dopo due stagioni negli Emirati Arabi, Alvaro Negredo torna in Spagna. 'El Tiburon', campione d'Europa con la 'Roja' nel 2012, è un nuovo giocatore del Cadice. Il club gialloblù ha infatti ufficializzato l'acquisto dell'attaccante ex Siviglia e Manchester City. Il centravanti arriva a parametro zero: per lui contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione.