Il Barcellona ha deciso di mettere sul mercato Umtiti. Il difensore sembra destinato ad approdare in Italia: Napoli in pole

Samuel Umtiti fuori dai progetti del Barcellona. Il difensore francese, malgrado un contratto in scadenza nel 2023, non fa parte dei programmi del club blaugrana come riporta il quotidiano ‘Sport’. Il Barça avrebbe deciso ufficialmente di mettere alla porta l’ex Lione, comunicandogli la scelta di cederlo e di trovarsi una nuova squadra. L’ipotesi più plausibile per il 26enne giocatore sarebbe l’Italia, un campionato che ben si adatterebbe alle sue caratteristiche.

Roma, Juventus e Inter sono alla finestra per Umtiti, ma il club di Serie A maggiormente interessato al difensore di origini camerunensi sarebbe il Napoli. Il classe ’93 potrebbe andare via con la formula del prestito, mentre per una cessione a titolo definitivo il Barcellona chiederebbe una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. La dirigenza catalana avrebbe fatto quindi le sue scelte e insieme all’inamovibile Pique punterebbe nel reparto arretrato su Lenglet, il baby Araujo ed Eric Garcia, quest’ultimo obiettivo dal Manchester City.