Calciomercato, la pista Balotelli al Como si fa concreta: parla l’amministratore delegato del club lariano, Michael Gandler, ecco le sue dichiarazioni

La stagione di Balotelli al Brescia è stata costellata di molti bassi e pochi alti, con la separazione burrascosa delle ultime settimane. Il futuro dell’attaccante al momento è piuttosto incerto, il giocatore potrebbe ricominciare in Serie C dal Como nella prossima stagione. Arrivano ulteriori conferme ai rumours di questi giorni, con Michael Gandler, amministratore delegato dei lariani, che a ‘La Provincia di Como’ in un’intervista ha spiegato: “C’è stato un contatto, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più non posso dire”. Di certo, la trattativa è concreta e potrebbe portare a esiti inattesi solo qualche settimana fa, da capire se l’affare andrà effettivamente in porto.

