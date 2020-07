Napoli, Gattuso attacca Giua: “Ancora sfortunati con lui, che rigore è?”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha criticato l’arbitraggio di Giua che ha concesso due rigori al Parma, contestando soprattutto il secondo

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ al termine del match col Parma: “Nel primo tempo abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, siamo andati meglio nella ripresa. Non avevamo punte centrali e chi ha giocato lì si è sacrificato. Lozano si muove megio da esterno, ma gli attaccanti hanno fatto ciò che dovevano”.

RIGORI – “L’arbitro può sbagliare, succede, siamo poco fortunati con Giua, è lo stesso di Napoli-Lecce. Che rigore è questo? Kulusevski era già caduto, è già per terra quando Koulibaly lo tocca, è caduto da solo. Noi potevamo far meglio, ma il secondo non era rigore”.

PRESTAZIONE – “Il Parma non ha tirato in porta, ultimamente nel finalizzare facciamo fatica, ma non ricordo parate di Meret”.

