La trasferta col Sassuolo ha lasciato strascichi importanti dal punto di vista degli infortunati. Le condizioni dei vari Romagnoli, Conti e Kjaer

Continua la marcia vittoriosa del Milan che ieri sera contro il Sassuolo ha trovato un altro successo grazie al ritorno al gol di Zlatan Ibrahimovic. La trasferta neroverde ha però presentato un conto salato dal punto di vista degli infortuni con i problemi per Romagnoli, Conti e Kjaer. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per quanto riguarda il capitano la risonanza conferma una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro, mentre in merito al terzino destro l’esame di risonanza non evidenzia lesioni meniscali e/o legamentose ma si tratta solo di un trauma al ginocchio sinistro che dovrebbe comunque costringerlo a saltare la prossima sfida. Chiude il quadro Kjaer per il quale verranno fatte valutazioni più attente domani.

