L’allenatore del Verona deciderà tra oggi e domani il suo futuro. L’Hellas ha alzato la proposta per il rinnovo del croato che piace alla Fiorentina

Ore calde per il futuro sulla panchina del Verona di Ivan Juric. Il tecnico croato è in scadenza di contratto e tra oggi e domani deciderà se proseguire l’avventura al timone dell’Hellas o lasciare dopo una stagione gli scaligeri. Il club del presidente Setti ha alzato la proposta di rinnovo oltre il milione di euro all’anno, con il Ds D’Amico in pressing per strappare il sì dell’allenatore. La Fiorentina intanto insiste e resta in attesta della scelta di Juric per il dopo Iachini, con il Verona che comunque è ottimista per la firma sul rinnovo del 41enne tecnico.

