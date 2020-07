DIRETTA Serie A, Spal-Roma: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mazza’ tra le squadre di Di Biagio e Fonseca in tempo reale

La Roma fa visita alla Spal in una gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. I giallorossi di Fonseca hanno bisogno di una vittoria per scavalcare il Milan e riprendersi il quinto posto che vale l’accesso alla prossima Europa League senza passare dai preliminari. Gli estensi di Di Biagio, già aritmeticamente retrocessi, cercano invece un risultato di prestigio per arrestare la striscia di cinque sconfitte di fila. All’andata i capitolini si imposero 3-1. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mazza’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Cerri. All. Di Biagio

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA: