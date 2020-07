Nicolò Zaniolo è stato al centro di numerosi rumors negli ultimi giorni: su Instagram arriva un nuovo messaggio alla Roma

Rotto il silenzio, almeno via social, Nicolò Zaniolo torna a ribadire il suo amore per la Roma. Il trequartista giallorosso parla tramite Instagram per calmare le voci sul suo conto. Negli ultimi giorni sul suo conto si è detto di tutto: il rimprovero in diretta televisiva di Paulo Fonseca è stato l’inizio di un moltiplicarsi di indiscrezioni sul suo rapporto con tecnico, compagni di squadra e società e da più parti si è parlato della sua volontà di andare via. Ciò che non sembra essere confermato dai messaggi del calciatore su Instagram.

Dopo la storia enigmatica di questa notte (“Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”) arriva un nuovo messaggio, sempre tramite social. “E’ come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei – la dedica di Zaniolo alla nuova divisa della Roma -. E’ la stessa cosa, davvero. Io amo questa maglia”. Come raccontato da Calciomercato.it, l’incontro tra l’entourage del calciatore e la Roma ci sarà a fine campionato, con la società che non ha intenzione di privarsi del talento ex Inter, a meno che non arrivi un’offerta superiore ai 70 milioni di euro.