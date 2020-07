Ancora conferme sull’idea del Manchester City di cambiare totalmente volto alla propria difesa. Tanti i centrali nel mirino, Otamendi pronto a fare le valigie

Il Manchester City prepara una vera e proprio rivoluzione in difesa. La squadra di Guardiola, come raccontato nei giorni scorsi, sta mettendo le mani su Nathan Aké, che tanto bene ha fatto al Bournemouth ma non sarà l’unico colpo.

Kalidou Koulibaly continua ad essere un obiettivo ma gli occhi dei Citizens sono puntati anche in Spagna. Stando a quanto riportato da The Times Pep Guardiola vorrebbe portare in Inghilterra anche José Gimenez ma strapparlo all‘Atletico Madrid non sarà per nulla facile. La richiesta dei Colchoneros sarebbe, infatti, davvero proibitiva, ben 120 milioni di euro.

Tanti nomi e tutti importanti per un Manchester City, pronto a cambiare pelle in difesa. Tutto ciò conferma come per Nicolas Otamendi ci sarà davvero poco spazio. Il centrale potrebbe così sbarcare finalmente in Italia dopo le tantissime voci. Otamendi, anche grazie all’agente, Jorge Mendes, visti gli ottimi rapporti, potrebbe tornare ad essere un’idea per la Juventus.

Le non ottime condizioni fisiche di Chiellini spingeranno i bianconeri a cercare un centrale di esperienza da affiancare a de Ligt, Demiral e Bonucci.