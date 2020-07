Calciomercato Napoli, da Osimhen a Under: Giuntoli fa il punto

Gattuso, Osimhen e Under: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla prima della gara di campionato contro il Parma

Da Gattuso ad Osimhen e Under: Cristiano Giuntoli fa il punto tra presente e futuro sul Napoli. Intervenuto a ‘DAZN’ il direttore sportivo dei partenopei ha parlato dell’allenatore approdato a dicembre e capace di risollevare la squadra: “Sapevamo che avevamo una rosa con potenzialità ed eravamo convinti che Gattuso potesse farci svoltare. Ha grandi capacità, è un allenatore che sta bruciando le tappe: ha un grande futuro”.

Quello azzurro è anche rappresentato dai prossimi colpi di mercato, ma Giuntoli si abbottona e preferisce non sbilanciarsi sulle trattative per Oismhen e Under: “Ad oggi non ci sono novità di rilievo. Stiamo monitorando diversi profili”.