Jacob Rasmussen è un nuovo difensore di Vitesse. Lo ha comunicato la Fiorentina con una breve nota apparsa sul proprio sito

La Fiorentina del duo Commisso-Barone piazza ufficialmente una cessione. Il club toscano ha infatti reso noto tramite il proprio sito ufficiale l’addio di Jacob Rasmussen in direzione Vitesse: “La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con la possibilità di estensione per un’ulteriore stagione e diritto di opzione per l’acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen allo Stichting Betaald Voetbal Vitesse”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Un concetto ribadito anche dal comunicato ufficiale del Vitesse che evidenzia anche le parole del calciatore: “Dopo diverse avventure negli ultimi anni, ho la sensazione di essere nel posto giusto a Vitesse. Voglio prendere la difesa in mano e svolgere un ruolo importante nella squadra. Alla fine della stagione voglio avere un biglietto europeo con il Vitesse. ”

