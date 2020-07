Calciomercato Juventus, retroscena su Zapata | Rifiutata una maxi offerta

Dalla Spagna filtra un retroscena di mercato su Duvan Zapata: l’Atalanta avrebbe rifiutato una maxi offerta, Juventus sempre in pressing

Il bomber colombiano si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Dopo due stagioni all’Atalanta, considerati i suoi 29 anni, Zapata potrebbe essere tentato di effettuare il grande salto. Diverse grandi squadre, infatti, sono interessate al numero ‘9’ della Dea e fra queste c’è anche la Juventus, come raccontato da Calciomercato.it. Intanto dalla Spagna arriva un retroscena di mercato riguardo all’ex attaccante di Napoli e Udinese.

Calciomercato Juventus, anche Simeone su Zapata | Offerti 50 milioni

Fra i diversi profili seguiti dalla Juventus per sostituire Higuain in attacco al termine della stagione c’è anche Duvan Zapata. Sul colombiano, però, c’è anche l’Atletico Madrid. Come svelato da ‘Fichajes’, l’Atalanta avrebbe rifiutato un offerta da 50 milioni di euro da parte della società spagnola. Anche Simeone, infatti, è alla ricerca di un centravanti di peso per i Colchoneros. I bergamaschi avrebbero rispedito l’offerta al mittente, fissando il prezzo di Zapata a 70 milioni di euro. Una cifra che la Juve potrebbe raggiungere inserendo delle contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico.

