Il Tottenham ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Eric Dier fino al 2024. I dettagli

Importante rinnovo per il Tottenham di Josè Mourinho. Il club inglese ha comunicato ufficialmente il prolungamento del contratto di Eric Dier fino al 2024. Gli ‘Spurs’ blindano così il centrocampista per gli anni a venire. Il 26enne può già vantare 239 presenze con il Tottenham e 40 con la Nazionale inglese.

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020