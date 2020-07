SONDAGGIO CM.IT – Pallone d’Oro 2020, il web vota Cristiano Ronaldo!

Il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti chi lo meriterebbe: vince Cristiano Ronaldo

Niente Pallone d’Oro nel 2020, così ha deciso France Football in considerazione dell’anno calcistico profondamente condizionato dall’emergenza coronavirus. Per la prima volta dal 1956, il premio dunque non verrà assegnato. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, con un sondaggio su Twitter, a chi avrebbe dovuto essere assegnato. La maggior parte delle preferenze (42,6%) è andata a Cristiano Ronaldo, decisivo nell’annata della Juventus con ben 30 gol in campionato. Alle sue spalle (27,7%) Lewandowski, a sua volta implacabile con la maglia del Bayern Monaco. Decisamente più staccati Lionel Messi (19,8%) e Benzema (9,9%).