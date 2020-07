Serie A, squalifica per Leonardo Bonucci dopo Juventus-Lazio di ieri sera: le decisioni del giudice sportivo

Juventus-Lazio ha concluso il programma della 34esima giornata di Serie A. Quest’oggi, il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la gara disputata ieri sera. Squalifica per Leonardo Bonucci, che, in diffida, è stato ammonito per il fallo da rigore su Immobile. Va invece in diffida Alex Sandro, a sua volta ammonito, che al prossimo cartellino giallo subirà a sua volta un turno di squalifica.

