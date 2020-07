Roma, Florenzi saluta il Valencia: “Grazie per avermi fatto sentire a casa”

Florenzi torna a Roma e saluta Valencia. Il messaggio del laterale e le ultime sul suo futuro

È terminata l’avventura al Valencia di Alessandro Florenzi. Il laterale, che farà ritorno a Roma, ha salutato così il club spagnolo su Instagram: “Solo grazie! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie! Alessandro”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come anticipato da Calciomercato.it, Florenzi è seguito in Italia dall’Atalanta e soprattutto dalla Fiorentina. L’intenzione della Roma resta infatti quella di cedere il giocatore a titolo definitivo ma non è escluso un nuovo prestito con riscatto. L’attuale valutazione del calciatore giallorosso è di 10-12 milioni di euro.