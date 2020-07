Pagelle e tabellino di Sassuolo-Milan match valido per la 35esima giornata di Serie A.

Il Milan porta a casa la vittoria e la qualificazione in Europa League. Il successo è targato Zlatan Ibrahimovic, migliore in campo con una doppietta. Bene anche Calhanoglu con due assist. Bocciato Bourabia. Nel Sassuolo ottima prova dell’ex Locatelli e di Domenico Berardi

Ecco i voti:

SASSUOLO

Consigli 6 – Ha poche colpo in occasione dei gol subiti. Sbaglia con i piedi ma si rifà nel finale con un doppio intervento su Kessie-Bonaventura.

Muldur 5 – Fatica a contenere Rebic, è tra i responsabili del primo gol di Ibrahimovic. Dal 46′ Kyriakopoulos 5 – Si fa infilare troppo spesso da Calabria.

Marlon 4,5 – E’ una fatica continua con Zlatan Ibrahimovic. Non la vede mai, i gol sono soprattutto colpa sua.

Peluso 5,5 – Colpevole in occasione del secondo gol. Meglio nella ripresa, con chiusure attente.

Rogerio 6 – Meglio sulla destra con Laxalt e un Rebic stanco. Ci prova anche in fase offensiva. E’ l’ultimo a mollare.

Locatelli 6,5 – Qualche errore in impostazione ma la crescita del centrocampista scuola Milan è evidente. Gioca a testa alta e non ha paura di prendersi le sue responsabilità.

Bourabia 4,5 – Fatica tra le maglie rossonero. Doppia ammonizione giusta che rovina la partita del Sassuolo

Berardi 6,5 – Vede il Milan e si accende, non arriva il gol ma la prestazione è davvero ottima. Dimostra di essere finalmente maturato

Raspadori 6 – E’ in palla, duetta bene con i compagni. De Zerbi è costretto a sostituirlo per equilibrare la squadra. Dal 46′ Magnanelli 6 – Entra per dare i giusti equilibri alla squadra.

Haraslin 5,5 Passo indietro rispetto alle ultime uscite per l’esterno. Poco incisivo. dal 46′ Boga 6 – Davvero pochi i minuti per mettersi in mostra. Esce per infortunio. Dal 66′ Djuricic s.v.

Caputo 6,5 – Dal dischetto non sbaglia. Buona la partita dell’esperto bomber, che timbra ancora il cartellino.

All. De Zerbi 6 – Il suo Sassuolo parte bene, il Milan lo punisce in contropiede. Resta in partita nonostante l’inferiorità numerica.

MILAN

Donnarumma 6 – Niente da fare per Gigio dal dischetto. Festeggia le 200 presenze con una vittoria.

Conti s.v. Dal 10′ Calabria 6 – Partita convincente del terzino scuola Milan. Non soffre dietro e con la superiorità numerica riesce a trovare i tempi giusti per inserirsi.

Kjaer 6,5 – Solito match ordinato del danese. Ci mette più di una volta una pezza, con chiusure puntuali.

Romagnoli 6 – Partita attenta del capitano, preciso fino all’infortunio. Dal 31′ Gabbia 6 – Rispetto alle ultime uscite non va in affanno. Tre sfide adesso per meritarsi il Milan.

Hernandez 6,5 – E’ il solito treno sulla fascia, non soffre gli attacchi neroverdi. Il giallo spinge Pioli a sostituirlo. Dal 46′ Laxalt 6 – Tanta corsa per l’uruguaiano che ha tanta voglia di mettersi in mostra. Dietro non soffre ma è spesso impreciso.

Kessie 6,5 – Sembra avere un polmone in più di tutti gli altri. Con il nuovo ruolo è efficacissimo in entrambe le fasi.

Bennacer 6,5 – Il giallo gli farà saltare la prossima sfida ed è una vera tegola. Solita partita da centrocampista totale per l’algerino. Il palo gli nega la gioia del gol.

Saelemaekers 6 – Primo tempo troppo scolastico, cresce nella ripresa, dando una grande mano anche in fase difensiva.

Calhanoglu 7 – Partita macchiata dal rigore ma i gol di Ibrahimovic sono merito suo. Due assist che mettono la firma sulla partita. Dal 79′ Bonaventura 5,5 – Sbaglia il gol del possibile ko.

Rebic 6,5 – Non ha l’occasione per timbrare il cartellino. Solita partita di sacrificio, quantità e qualità.

Ibrahimovic 7,5 – Vuole giocare e dimostra al mondo perché. Stavolta si mette in proprio facendo due gol da vero attaccante.

All Pioli 7 – Il suo Milan vince e vola in Europa League. Un successo per festeggiare nel migliore dei modi la conferma sulla panchina del Diavolo.

Pairetto 6 – Giusto assegnare il calcio di rigore per il tocco di mano di Calhanoglu. Niente da dire per la doppia ammonizione per Bourabia che portano all’espulsione

TABELLINO

Sassuolo-Milan 1-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Peluso, Marlon, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. A disp.: Pegolo, Turati; Kyriakopoulos, Magnani, Piccinini, Toljan; Djuricic, Ghion, Magnanelli; Boga, Manzari, Traoré. All.: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: Begović, Donnarumma A.; Calabria, Gabbia, Laxalt; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá; Leão, Maldini. All.: Pioli

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

GOL: 19′ e 47′ Ibrahimovic (M), 42′ Caputo su rigore (S)

AMMONIZIONI: 21′ e 51′ Bourabia (S), 34′ Locatelli (S), 38′ Theo (M), 61′ Bennacer (M), 75′ Laxalt, 80′ Bonaventura

ESPULSIONI: Bourabia