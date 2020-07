Pagelle e tabellino Atalanta-Bologna 1-0: Muriel decisivo, Gomez spento

Pagelle e tabellino della partita tra Atalanta e Bologna valida per la 35esima giornata di Serie A disputata al Gewiss Stadium di Bergamo

PAGELLE E TABELLINO ATALANTA BOLOGNA / Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena l’anticipo della 35esima giornata tra Atalanta e Bologna. Prima frazione che nonostante le tante azione pericolose da una parte e dall’altra, termina a reti bianche. Nella ripresa entra Muriel e riesce a sbloccare la gara con un destro dal limite dell’area. Partita che termina 1-0 con la ‘dea’ che torna al secondo posto per una sera e blinda la qualificazione in Champions League.

Atalanta

Gollini 6- Spaventato dalla traversa di Barrow ma non deve effettuare più interventi.

Toloi 6.5- Solita partita di grande attenzione difensiva, con ottime sovrapposizioni in attacco pericolose.

Palomino 6.5- Strapotere aereo per lui, tutti i palloni di testa li prende lui. (dal 80′ Sutalo S.V.)

Djimsiti 6- Buone chiusure senza troppi problemi che arrivano dalle sue parti. (dal 86′ Caldara)

Castagne 5.5- Non sale quasi mai, resta quasi sempre dietro senza spingere per trovare il fondo.

De Roon 6- Buona partita giocata con grande attenzione sia in fase difensiva che in impostazione

Freuler 5.5- Partita molto difensiva la sua con poche avanzate offensive degne di nota

Gosens 5.5- Corre molto come sempre, ma è spesso impreciso nei cross e nei passaggi corti.

Gomez 5- Partita sottotono la sua. Non riesce a servire palloni invitanti a Zapata e l’unica volta che può essere pericoloso tira in curva. Stanco. (dal 66′ Malinovskyi 6- Solita tecnica ed intraprendenza, senza essere pericoloso come sempre questa volta)

Pasalic 6- Buoni inserimenti ed ottimi scambi con Zapata, ma non riesce ad essere pericoloso in area (dal 46′ Muriel 7- Sempre decisivo. Anche oggi entra nella ripresa e sblocca la partita con un destro dal limite dell’area. L’arma in più della ‘dea’).

Zapata 6.5- Lotta sempre al centro dell’area, innumerevoli le sponde per i compagni. Serve l’assist a Muriel per il gol del vantaggio. (dal 66′ Colley 5.5- Cerca insistentemente il gol senza essere fortunato. Alcune scelte sono da giocatore ancora inesperto e giovane)

All. Gasperini 7- Ancora una vittoria in casa, sono sette consecutive ora. Champions League ormai ipotecata, ora si punta al secondo posto. Anche i 100 gol in stagione restano un obiettivo.

Bologna

Skorupski 6.5- Ottimi interventi per tenere a galla la sua squadra.

Tomiyasu 6.5- Ottima gara la sua, contiene benissimo le avanzate di Gosens. Esce per infortunio. (dal 74′ Mbaye S.V.)

Danilo 6.5- Riesce costantemente a chiudere gli spazi a Zapata, non lo fa mai girare in area.

Denswil 5.5- Un po’ in ritardo nel chiudere su Muriel permettendogli di calciare sul gol del vantaggio.

Krejci 5.5- A volte viene sorpreso dalle avanzate avversarie non riuscendo a stare dietro ai velocisti della ‘dea’. Partita faticosa. (dal 78′ Santander S.V.)

Medel 6- Solita grinta in campo che porta spesso a ricorrere al fallo pur di non far avanzare l’avversario.

Svanberg 6- contiene bene insieme a Medel sulla mediana, tanti i palloni recuperati. (dal 65′ Dominguez 6- Contiene bene e fa ripartire la squadra)

Soriano 5- Bene nei primi 45 minuti, nella ripresa sembra molto stanco e lento.

Skov Olsen 5- Non si fa vedere molto e non è mai pericoloso sulla fascia destra. (dal 64′ Orsolini 6- Entra ed è da subito molto attivo, ma non riesce a rendersi abbastanza pericoloso)

Palacio 5.5- Buona partita la sua nonostante non riesca a rendersi pericoloso.

Barrow 6- Fatica molto contro la difesa dell’Atalanta. La migliore occasione del primo tempo è la traversa che prende da punzione (dal 65′ Sansone 6- Ci prova a dare una svolta con la sua velocità ma non ci riesce)

All. Mihajlovic 5- La sua squadra si difende bene ma alla fine deve cedere al guizzo decisivo di Muriel. In attacco i suoi non si rendono quasi mai pericolosi nella ripresa.

Arbitro: La Penna 6- Sempre vicinissimo all’azione e prende decisioni giuste sui cartellini

TABELLINO

ATALANTA-BOLOGNA 1-0

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (dal 80′ Sutalo), Djimsiti (dal 86′ Caldara); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (dal 66′ Malinovskyi), Pasalic (dal 46′ Muriel); Zapata (dal 66′ Colley). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bellanova, Czyborra, Da Riva, Tameze, Piccoli. All. Gasperini

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu (dal 74′ Mbaye), Danilo, Denswil, Krejci (dal 78′ Santander); Medel, Svanberg (dal 65′ Dominguez), Soriano; Skov Olsen (dal 64′ Orsolini), Palacio, Barrow (dal 65′ Sansone). A disposizione: Da Costa, Corbo, Bonini, Baldursson, Poli, Cangiano, Juwara. All. Mihajlovic

Arbitro: Federico La Penna (sezione di Roma1)

Var: Gianpaolo Calvarese (sezione di Teramo)

Ammoniti: 31′ Tomiyasu 36′ Mihajlovic (in panchina), 69′ Freuler, 76′ Danilo, 82′ Gosens, 92′ Colley, 94′ De Roon

Espulsi: 36′ Gasperini (in panchina)

Marcatori: 62′ Muriel