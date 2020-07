Milan, Suso saluta: “Per sempre rossonero. La Champions un sogno”

Suso saluta e ringrazia il Milan dopo il passaggio al Siviglia a titolo definitivo. Il messaggio dell’esterno spagnolo

Suso è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. Il club andaluso ha annunciato ieri il riscatto dell’esterno, che dice così addio al Milan a titolo definitivo. Attraverso un post su Instagram, lo spagnolo ha salutato e ringraziato il club rossonero: “Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie Siviglia. E grazie al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero”. Si conclude dunque l’avventura fatta di alti e bassi di Suso al Milan. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

