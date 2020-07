Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine di Juventus-Lazio, partita che avvicina ulteriormente la squadra di Sarri allo scudetto

L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato la sconfitta per 2-1 sul campo della Juventus. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste.

PARTITA – “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti qui con tanti problemi e abbiamo fatto la nostra partita. Il primo gol non lo commento perché non ho ancora rivisto le immagini, il secondo lo abbiamo regalato. Ma sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. C’è grande rammarico per questo finale di stagione e le tante assenze, ma non ho nulla da rimproverare ai miei”.

LUKAKU – “Niente di sensazionale. Ci sono degli orari ed essendo un gruppo bisogna rispettarli. Jordan ha sbagliato la settimana scorsa e ha sbagliato ancora, ma non è successo niente. Ci sono delle regole e vanno rispettate”.

RIGORE BASTOS – “È difficile, Orsato e Mazzoleni sono due di cui ci si può fidare ampiamente. Rivedendolo c’è del dubbio, sono andati a rivederlo ed hanno deciso così. Ma al di là dell’episodio c’è rammarico perché potevamo anche pareggiarla”.

CRITICHE – “Quando qualcuno dice qualcosa a questo gruppo mi arrabbio perché abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppe e battuto diverse volte la Juventus. Perciò nessuno tocchi i ragazzi”.

CHAMPIONS – “Le voci sui nostri big? Quello è normale. Penso che se abbiamo la fortuna e la capacità di rimanere con questa squadra sappiamo anche che giocando la Champions dovremo ampliare la rosa. La Lazio tornerà a vincere”.