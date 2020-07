Coronavirus, il bollettino: contagi giù ma aumentano i decessi

I numeri relativi al bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: calano i contagi martedì 21 luglio ma aumento i decessi

Calano ancora i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il consueto bollettino quotidiano parla di 129 nuovi positivi per il 21 luglio, numero in calo rispetto ai 190 di ieri. Il totale dei casi sale così a 244.752, dei quali gli attualmente positivi sono 12.248, in calo di 156 unità rispetto a ieri. Crescono i guariti che salgono di 269 unità, arrivando a quota 197.431. Notizie non positive sul fronte decessi: in questo caso le vittime nelle ultime 24 ore sono 15 con il totale che arriva a 35.073. Infine, i tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 43.110.