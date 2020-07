Calciomercato Roma, dalla Spagna: Pellegrini dice sì al Barcellona

Non solo Pjanic: la squadra di Messi vuole un altro centrocampista per sopperire alla cessione di Arthur. Si guarda in casa Roma

Dopo il Paris Saint-Germain, un altro top club a livello mondiale avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini. Si tratta del Barcellona che, oltre a Pjanic nello scambio con la Juventus, sarebbe alla ricerca di un altro centrocampista da inserire in rosa per raccogliere l’eredità di Arthur. I blaugrana, stando a quanto riportato dal portale iberico ‘El Gol Digital’, non avrebbero intenzione di pagare alla Roma la clausola di rescissione da 30 milioni di euro, ma sarebbero disposti a metterne sul piatto anche 40 dilazionando il pagamento. Il numero 7 giallorosso, peraltro, avrebbe dato l’assenso al trasferimento in Catalogna. In realtà, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Pellegrini e la Roma vogliono andare avanti insieme, sebbene la trattativa per il rinnovo del contratto non sia ancora entrata nel vivo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, confronti accesi | Ultime e retroscena su Zaniolo

Calciomercato Roma, è fatta: cessione in prestito con controriscatto