Calciomercato, ex Serie A a costo zero | I dettagli

Continua la caccia ai parametro zero in casa Monza: nel mirino anche un ex Serie A

L’ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani continua a sondare diversi profili a parametro zero per il prossimo campionato di Serie B. Tra questi, spunta anche un ex Serie A attualmente svincolato. Secondo quanto riportato da ‘SerieBnews.com‘, si tratta dell’ex Palermo, Sampdoria e Genoa Ezequiel Munoz. CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU SERIEBNEWS.

