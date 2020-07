Calciomercato Milan, annuncio su Ibrahimovic: “E’ troppo tardi”

Calciomercato Milan, il presidente del Leeds, Radrizzani, appena tornato in Premier League ha grandi obiettivi: dichiarazioni su Ibrahimovic e Cavani

Grandi progetti per il Leeds, appena tornato, dopo una assenza di ben 16 anni, in Premier League. Bielsa è pronto a guidare la squadra anche in massima serie. Il presidente del club Andrea Radrizzani, a ‘Sky Sport 24’, non ha fatto mistero delle grandi ambizioni e ha parlato degli obiettivi in attacco. Un interessante retroscena su Ibrahimovic ma non solo: “E’ un obiettivo difficile da raggiungere, ci abbiamo provato a gennaio – ha spiegato – Ma ha scelto di tornare a Milano, ormai credo sia troppo tardi. A Cavani abbiamo pensato, non ne abbiamo ancora parlato con Bielsa ma so che è ancora libero. Non ha ancora firmato con l’Atletico Madrid, vedremo”.

