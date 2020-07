Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è tornato a parlare del sogno Ibrahimovic

Adriano Galliani spegne definitivamente il sogno Ibra per il suo Monza. Intervistato a ‘Binario Sport’, l’amministratore delegato del club lombardo neopromosso in Serie B ha rivelato: “Mi sono incontrato con Ibrahimovic settimana scorsa. C’è sempre un grande legame tra di noi, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tante società di Serie A“. Parole che sembrano allontanare definitivamente l’attaccante svedese dal club di proprietà di Silvio Berlusconi. Il futuro di Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

