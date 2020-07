Il presidente del Leeds Andrea Radrizzani ha rivelato di aver offerto la panchina all’allenatore dell’Inter Antonio Conte

Offerta a Conte dalla Championship. E’ Andrea Radrizzani, patron del neopromosso Leeds, a rivelare il retroscena sull’attuale allenatore dell’Inter. Una proposta per far risorgere il glorioso club inglese. A ‘Sky Sport 24′ l’imprenditore italiano ha rivelato: “Feci ad Antonio Conte, durante un pranzo, una mezza battuta, anche un po’ seria, offrendo un super bonus in caso di approdo in Premier League. Ero convinto che la sua carica e il modo di lavorare avrebbero sopperito ad alcune lacune tecniche. Antonio in quel momento era impegnato e credo abbia l’obiettivo di stare in club più importanti. E quindi, non se ne fece niente”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, bomba Ravezzani su Conte: “Valutano il licenziamento per giusta causa”

Conte, ma non solo. Lo stesso Radrizzani ha raccontato anche di una proposta scherzosa a Francesco Totti: “Abbiamo scherzato con Totti a Ibiza, ma non abbiamo mai parlato seriamente di un suo approdo al Leeds”