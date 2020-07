Paulo Fonseca è soddisfatto della prestazione della Roma contro l’Inter, ma non del risultato: il commento del portoghese in conferenza

Alla fine per Paulo Fonseca sono due punti persi contro l’Inter seconda in classifica. I giallorossi ottengono solo un pareggio, una vera beffa dopo la rimonta firmata Spinazzola-Mkhitaryan. L’allenatore della Roma commenta il 2-2 con i nerazzurri in conferenza stampa:

E’ stata la migliore Roma del girone di ritorno?

Dopo il lockdown penso di sì. Abbiamo fatto una bellissima partita, meritavamo altri risultati. Sono due punti persi.

Su Spinazzola, che ha la coscienza il rigore del pari

L’Inter non ha mai creato situazioni da gol. Hanno fatto due gol in situazioni di palle ferme, Spinazzola è stato sfortunato ma l’Inter non ha mai creato situazioni da gol. Abbiamo avuto personalità e coraggio, ma il calcio è così. Oggi abbiamo fatto una partita per vincere.

A tre in tanti rendono di più

Sì, stiamo giocando bene con questo sistema

Ora bisogna vincerle tutte per stare davanti a Napoli e Milan?

Dobbiamo pensare alla prossima partita con la Spal.

Ha buone sensazioni per l’Europa?

Oggi sì, l’Inter ha fatto il primo gol e ribaltare il risultato con l’Inter non è facile, segnando anche due gol e avendo anche occasioni per farne altri. Non sono soddisfatto del risultato, ma sì della prestazione.