Sfida decisiva all’Allianz Stadium. La squadra bianconera a caccia della vittoria che chiuderebbe virtualmente la pratica scudetto. La Lazio cerca il terzo successo stagionale contro gli uomini di Sarri

Match point scudetto per la Juventus di Maurizio Sarri. La squadra bianconera ospita questa sera all’Allianz Stadium la Lazio di Simone Inzaghi e, in caso di vittoria, chiuderebbe virtualmente la pratica scudetto portandosi a 8 punti di vantaggio dall’Inter, fermata ieri 2-2 dalla Roma, a quattro giornate dalla fine del campionato. Il tricolore a quel punto sarebbe solo una formalità. La partita però arriva in un momento delicato per entrambi gli allenatori e per tutte due le squadre: la Juventus è al centro delle polemiche dopo le recenti prestazioni che hanno messo in discussione Sarri, la Lazio invece si è completamente persa da quando il campionato è ripartito. Doveva essere il match che avrebbe deciso le sorti del campionato, Juventus-Lazio però rimane una partita da seguire con molta attenzione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Lazio, Sarri a caccia del riscatto: i precedenti sorridono a Inzaghi

Non sarà una sfida facile per Cristiano Ronaldo e compagni, visti anche i precedenti stagionali che non sorridono di certo a Sarri. Negli ultimi due scontri diretti la Lazio di Simone Inzaghi si è imposta e in maniera anche abbastanza netta, aggiudicandosi anche un trofeo. All’andata in campionato finì 3-1, con Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo che ribaltarono il momentaneo vantaggio ospite firmato proprio dal fuoriclasse portoghese. Stesso risultato nella finale di Supercoppa italiana che la squadra di Simone Inzaghi si è portata a casa grazie ai gol di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Inzaghi questa sera cercherà quindi il tris e andrà di una vittoria che consentirebbe alla Lazio di riagganciare l’Inter al secondo posto a quota 72 punti e portarsi a -5 dalla Juventus.

Sarri invece è chiamato ad una grande prestazione per allontanare anche le voci di un possible addio alla panchina bianconera dopo un solo anno. Dopo tre turni senza vittorie (Milan, Atalanta e Sassuolo), la formazione bianconera cercherà ad ogni costo di sfatare il tabù Lazio. I biancocelesti sono stati a lungo una delle antagoniste dei bianconeri per lo scudetto ma, dopo una prima parte di stagione magistrale, la squadra di Simone Inzaghi è calata, a causa anche dei tanti infortuni, non riuscendo a ripetersi dopo la ripresa del campionato.

Juventus-Lazio, dove vederla in tv e le probabili formazioni

La partita tra Juventus e Lazio è in programma questa sera alle 21.45 all’Allianz Stadium. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo e Now Tv per gli abbonati.

Sarri con un solo dubbio relativo al tridente offensivo: Douglas Costa va verso un’altra panchina, insieme a Dybala e Ronaldo dovrebbe giocare Cuadrado con Danilo e Alex Sandro sulle fasce in difesa. Il grande assente del match è Luis Alberto con Inzaghi che perde anche Jony, l’unico dubbio a sinistra tra Anderson e Lukaku, favorito il primo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE (4-3-3): Szczesny: Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Wesley, Ramsey, Muratore, Matuidi, Olivieri, Cuadrado, Higuain.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D.Anderson; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Armini, Falbo, J.Lukaku, A.Anderson, Adekanye, Moro.

