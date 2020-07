Juventus-Lazio, addio Milinkovic-Savic: l’annuncio di Tare

Nessuno è incedibile. La Lazio è pronta ad ascoltare tutte le proposte per i suoi calciatore. Ecco le parole di Tare prima di Juve-Lazio

Prima del calcio d’inizio di Juventus-Lazio ha parlato Igli Tare. Il Direttore sportivo dei biancocelesti non si è nascosto, rispondendo alle domande di calciomercato. Per il club capitolino, pronto a rafforzarsi durante la sessione estiva, non ci sono giocatori incedibili: “Borja Mayoral? Lo spagnolo è un giocatore che ha fatto una carriera importante, in questo momento vi è una sola certezza che prenderemo 1 o 2 attaccanti – ammette Tare – Sacrifici? Valuteremo tutte le proposte che verranno fatte, ad oggi non è arrivata alcuna offerta. Bisogna essere tutti soddisfatti per concludere una trattativa”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Drizzano le orecchie dunque tutti coloro che hanno messo gli occhi su Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo può lasciare la Capitale ma solo alla giusta offerta, che per Lotito potrebbe significare più di 100 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Lazio, Paratici conferma Ronaldo e Sarri: “Restano con noi”

Juventus-Lazio, è out: non va in panchina