Duro attacco di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato: “Quando la Juventus è in difficoltà scatta l’aiutino. Moggi juventino prototipo”

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, rivolge un durissimo attacco nei confronti della Juventus. Intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” su ‘Radio Punto Nuovo’, l’ex Ministro ha parlato così dei bianconeri in riferimento al recente sfogo di Conte sul calendario: “Le parole di Conte sono inesatte. È vero che c’è un problema nella Lega. Il calendario per l’Inter è stato spaventoso, ma c’è un’altra regola d’oro: quando la Juve è in pericolo, scatta immediatamente l’aiutino“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La Russa ha poi concluso: “Gli juventini non possono ammetterlo, ce l’hanno per contratto (ride, ndr). Moggi è lo juventino prototipo: imbroglione, ma molto competente”. Dichiarazioni piuttosto forti sicuramente destinate a far discutere.

