Coronavirus, per l’Italia in arrivo 209 miliardi dal Recovery fund

Si avvicina l’accordo tra i paesi dell’Unione per il Recovery fund: l’Italia riceverà circa 209 miliardi di euro, di cui 82 di sussidi

L’Unione Europea verso l’accordo per il Recovery fund, decisivo per il suo futuro e per quello dei paesi membri. Secondo ‘La Repubblica’, la sua nuova composizione porterebbe all’Italia 209 miliardi di euro, di cui 82 di sussidi e 127 di prestiti. Una cifra che potrebbe ancora variare, ma che se confermata sarebbe superiore a quella proposta inizialmente dalla Commisione (173 miliardi).

LEGGI ANCHE >>> Spagna, incubo coronavirus: otto positivi al Fuenlabrada, Segunda a rischio

La somma totale a sostegno dei paesi più colpiti dal COVID-19 resta fissata a 750 miliardi, di cui 390 in sussidi, Un negoziato che sembra far vincere tutti: Italia e Spagna portano a casa sovvenzioni a fondo perduto che non si discostano molto dalle proposte iniziali. I paesi frugali, invece, sono soddisfatti per esser riusciti a far scendere la quota totale dei sussidi sotto i 400 miliardi, dimostrando ai loro elettori di saper testa all’asse franco-tedesco.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, il bollettino del 20 luglio: calano i nuovi contagi