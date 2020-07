Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Suso che resterà dunque a Siviglia, club nel quale si era trasferito a gennaio

Arrivato in prestito al Siviglia lo scorso gennaio, Suso dopo sei mesi in Liga è pronto a proseguire la sua avventura in biancorosso. Lo stesso club andaluso aveva infatti ufficializzato la permanenza dell’ormai ex rossonero con una nota apparsa sul proprio sito web. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La controprova è poi arrivata anche dai canali ufficiali del Milan che ha diramato il seguente comunicato: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre “Suso” al Sevilla F.C. Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive”.

