Il Manchester City si appresta a chiudere per Nathan Aké. Il difensore proveniente dal Bournemouth libera Otamendi, che può tornare in orbita Juventus

Nathan Aké si appresta a diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Pep Guardiola è intenzionato a rivoluzionare il pacchetto arretrato. Rivoluzione che partirà dal calciatore olandese: secondo quanto riportato da ‘The Guardian’, la trattativa sarebbe ormai in chiusura e nelle casse del Bournemouth andrà una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’arrivo di Aké potrebbe così liberare Nicolas Otamendi. Il centrale argentino è stato accostato più di una volta alla Serie A in passato. Questa estate potrebbe davvero essere la volta giusta per un suo arrivo in Italia.

L’agente è Jorge Mendes e visti i buoni rapporti con la Juventus non si può di certo escludere un suo approdo a Torino.

I problemi in difesa per i bianconeri – complici soprattutto le condizioni fisiche di Chiellini – sono stati diversi e un calciatore d’esperienza come Otamendi potrebbe certamente fare comodo. Il calciatore ha una valutazione vicina ai 15 milioni di euro con uno stipendio da 7 milioni netti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: ipotesi Qatar per Khedira

Juventus-Lazio, UFFICIALE: doppia esclusione di Sarri