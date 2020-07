Roma-Inter, i convocati di Fonseca: Zaniolo out

Diramata la lista dei convocati di Paulo Fonseca per la sfida di stasera tra Roma e Inter: assente Nicolò Zaniolo.

Niente da fare. Nicolò Zaniolo non sarà della partita questa sera all’Olimpico. Il centrocampista classe 1999 non è stato infatti convocato da Paulo Fonseca per la sfida di questa sera tra Roma ed Inter. Il giocatore ha accusato un problema muscolare e Fonseca è stato quindi costretto a lasciarlo a casa. Una notizia già annunciata e confermata dunque dall’elenco diramato dal tecnico lusitano. Assenti tra le fila giallorosse anche Fazio e Mirante, anche loro fermati da un infortunio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

I convocati:

Pau Lopez, Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Smalling, Kolarov, Mancini, Cetin, Bruno Peres, Spinazzola, Pellegrini, Ibanez, Cristante, Veretout, Diawara, Villar, Perotti, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko, Kluivert, Kalinic, Perez, Under.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nuovo allenatore e affondo per Cavani