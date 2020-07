Juventus-Lazio, Inzaghi: “Luis Alberto e Jony out”. Sul mercato…

La Lazio arriva in casa della Juventus a -8 e con il sogno scudetto ormai svanito: Simone Inzaghi fa il punto della situazione sui tanti assenti

Non sarà come se l’era immaginato lui, lo scontro diretto tra Juventus e Lazio. Simone Inzaghi arriva all’Allianz Stadium con la squadra decimata, stanca, sfiduciata e reduce da una serie di risultati negativi. Per il tecnico biancoceleste, inoltre, piove sul bagnato, visto che dovrà fare a meno anche del suo uomo migliore: “Luis Alberto non sarà della partita, era rimasto a riposo tre giorni, aveva ancora dolore oggi. Così come anche Jony non sarà della partita e si aggiunge così anche a Radu, Marusic, Leiva, Correa, Lulic e Patric. Però mi piace parlare di chi scenderà in campo”.

Simone Inzaghi ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Sicuramente sarà una partita bellissima con due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Cercheremo di farla nel migliore nei modi, per fare un’ottima gara. Sicuramente l’avevamo immaginata diversamente, ma andremo per fare un’ottima gara senza alibi e senza pensare agli assenti che fanno parte del gioco. Pensavamo di giocarcela più vicini alla Juve. Per raggiungere l’obiettivo Champions, dobbiamo guardare a noi stessi, mancano ancora 3 punti per la matematica”. Poi sul mercato: “Ne stiamo parlando con la società. Dopo Udine e la sosta mi sarebbe piaciuto giocarmela con quei 5-6 giocatori in più. Ne stiamo parlando con Lotito e Tare, ma siamo anche concentrati sull’obiettivo che non è ancora raggiunto”.