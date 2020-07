Douglas Costa potrebbe finanziare l’assalto della Juventus per Raul Jimenez. Il brasiliano piace a Manchester City e PSG

Sacrificare Douglas Costa per il colpo in attacco. La Juventus sta riflettendo sul futuro del nazionale verdeoro, che potrebbe fruttare intorno ai 50 milioni di euro al club campione d’Italia. L’ex Bayern e Shakhtar resterebbe nel mirino dell’estimatore Guardiola per il Manchester City, oltre al PSG del connazionale Leonardo. Denaro fresco in entrata per la Juve che potrebbe poi reinvestire l’assegno per dare la caccia ad un nuovo centravanti per sostituire il partente Higuain.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa via per l’assalto a Jimenez

Milik, Zapata, Dzeko e Lacazette restano nell’agenda di Paratici, anche se la scelta del CFO bianconero potrebbe propendere per Raul Jimenez. Douglas finanzierebbe quindi l’assalto al messicano, con l’aiuto di Jorge Mendes (super agente vicino al Wolverhampton) che potrebbe essere decisivo per scavalcare il Manchester United nella corsa all’ex Atletico e Benfica. Jimenez, autore di 26 reti stagionali, sarebbe attratto dai bianconeri e dalla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. Difficile invece per il momento intavolare uno scambio con il Wolverhampton, freddo su Rugani Ramsey e Rabiot, mentre la Juve avrebbe posto il veto alla cessione di Demiral.

