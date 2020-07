DIRETTA Serie A, Parma-Sampdoria: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di D’Aversa e Ranieri in tempo reale.

La Sampdoria fa visita al Parma nell’anticipo pomeridiano della 34esima giornata del campionato di Serie A, in una gara tra formazioni che hanno poco da chiedere ancora a questa stagione, vista la salvezza quasi aritmeticamente raggiunta. I ducali di D’Aversa vogliono centrare il primo successo casalingo dalla ripresa dopo il lockdown per il coronavirus, mentre i blucerchiati di Ranieri vanno a caccia della terza vittoria di fila per vendicare la sconfitta dell’andata e operare il sorpasso in classifica sui gialloblu. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All. D’Aversa

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA:

Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan 56*; Napoli; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna 43*; Cagliari* 42; Parma 40; Fiorentina 39; Sampdoria 38; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19