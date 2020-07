DIRETTA Serie A, Napoli-Udinese 0-1: la sblocca De Paul – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Paolo’ tra le squadre di Gattuso e Gotti in tempo reale.

Il Napoli riceve l’Udinese in una partita valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Reduci da due pareggi consecutivi, i partenopei di Gattuso vogliono tornare al successo per avvicinarsi nel migliore dei modi alla Champions League. I friulani di Gotti, invece, sognano il colpaccio per trovare subito i punti che mancano all’aritmetica salvezza. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Paolo’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

CLASSIFICA: CLASSIFICA SERIE A: Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan 56*; Napoli; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna 43*; Cagliari* 42; Sampdoria* 41; Parma* 40; Fiorentina 39; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19

*una partita in più