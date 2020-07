Fiorentina-Torino (19.30) mette di fronte due squadre galvanizzate dal successo dell’ultimo turno, ma ancora alla ricerca di punti importanti

Nel giorno dello scontro diretto Genoa-Lecce, Fiorentina e Torino si affronteranno al Franchi per cercare punti importanti in ottica salvezza. Galvanizzati dalle vittorie rotonde contro salentini e liguri, padroni di casa e ospiti sono divisi da due punti in classifica (39 i viola e 37 i granata). I toscani non perdono ormai da quattro partite (due pareggi e due vittorie) e sperano di mettere a segno la cinquina questa sera, ma dovranno fare molta attenzione a Belotti, in forma straordinaria dopo il lockdown. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Torino

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Kouamé, Ribery. All. Montella

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Longo

CLASSIFICA SERIE A: CLASSIFICA SERIE A: Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan 56*; Napoli; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna 43*; Cagliari* 42; Sampdoria* 41; Parma* 40; Fiorentina 39; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19

*una partita in più