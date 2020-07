DIRETTA Serie A, Brescia-Spal 0-0: Spalek salta la prossima – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Rigamonti’ tra le squadre di Lopez e Di Biagio in tempo reale.

Il Brescia e la Spal si affrontano in una gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A tra formazioni destinate con ogni probabilità a retrocedere. Da un lato le ‘Rondinelle’ di Lopez vogliono bissare il successo dell’andata a Ferrara per provare ad alimentare una flebilissima speranza, mentre gli estensi di Di Biagio sono alla ricerca della prima vittoria post coronavirus che vorrebbe dire abbandonare l’ultimo posto in classifica ai danni dei lombardi. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Rigamonti’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Papetti, Semprini; Zmhral, Tonali, Dessena, Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salomon, Vicari, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Tunjov; Petagna, Cerri.

CLASSIFICA: CLASSIFICA SERIE A: Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan 56*; Napoli; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna 43*; Cagliari* 42; Sampdoria* 41; Parma* 40; Fiorentina 39; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19

*una partita in più