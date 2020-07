Serie A, Verona-Atalanta 1-1: Juric ferma Gasperini, occasione sprecata!

Risultato, marcatori e classifica dopo la gara di Serie A tra Verona e Atalanta

Spettacolo al ‘Bentegodi’ tra Verona e Atalanta. Nella 34a giornata di Serie A, guidate da due allenatori con un’idea di calcio speculare, le due formazioni hanno dato vita a una bella partita, terminata sullo 0 a 0 nella prima frazione di gioco. A inizio ripresa, un errore della difesa veronese ha invece favorito la cavalcata di Zapata che, entrato in area, ha fatto partire un piattone potente che ha battuto Silvestri. La squadra di Juric non ha perso fiducia e al minuto 62 ha subito trovato il pareggio con un tiro di Pessina da posizione ravvicinata: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. La gara ha poi vissuto momenti ricchi di emozioni con continue occasioni da entrambi i lati. Il pareggio conferma dunque la bontà del lavoro veronese, mentre Gasperini può rammaricarsi per l’occasione sprecata di avvicinarsi momentaneamente alla capolista Juventus.

Verona-Atalanta 1-1: 59′ Zapata (A); 62′ Pessina (V)

CLASSIFICA: Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta 71; Lazio 69; Roma 57; Napoli e Milan 53; Sassuolo 47; Verona 45; Bologna 43; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 39; Sampdoria 38; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19