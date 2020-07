Finisce in pareggio uno degli anticipi della 34a giornata di Serie A: Cagliari-Sassuolo termina 1-1 con le reti di Caputo e Joao Pedro

Finisce in pareggio Cagliari-Sassuolo: la squadra di Roberto De Zerbi accarezza il sogno di avvicinarsi ancora di più alla zona Europa, mettendo pressione al Milan, ma alla fine viene ripresa dai padroni di casa. Gara sbloccata subito dal solito Caputo, ormai cecchino infallibile in zona gol. Il Cagliari ci mette un po’ ad entrare in partita e nella ripresa per Zenga le cose sembrano mettersi male con l’espulsione di Colombo. Il Sassuolo però non approfitta della superiorità numerica e al 63′ arriva il pareggio di Joao Pedro.

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1: 12′ Caputo (S), 63′ Joao Pedro (C)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Napoli e Milan 53; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna 43; Cagliari* 42; Parma 40; Fiorentina 39; Sampdoria 38; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19