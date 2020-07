Non perdetevi in compagnia di CM.IT il prepartita di Milan-Bologna. Oltre che della partita del Meazza si parlerà anche di calciomercato

Milan-Bologna è l’anticipo serale della 34esima giornata di Serie A. Rossoneri a caccia dell’ennesima vittoria per sprintare sul Napoli e ridurre a un solo punto il distacco dalla Roma, impegnata domani sera contro l’Inter. Di fronte, però, troverà un Bologna libero mentalmente e agguerrito come il suo allenatore Mihajlovic. Nel prepartita in compagnia di Calciomercato.it, a partire delle 21.15 e per una nuova puntata di ‘Terzo Tempo’, si parlerà non solo della partita del ‘Meazza’, ma anche delle ultime notizie di calciomercato. Ospiti della diretta Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, Massimo Franchi giornalista di ‘Tuttosport’ e il nostro Alessio Lento. Conduce Marco Giordano.

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!