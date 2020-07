PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 5-1: Calha-Rebic illuminano San Siro, disastro rossoblu!

Pagelle e tabellino di Milan-Bologna, match valido per la 34esima giornata di Serie A.

Tutto facile per il Milan di Stefano Pioli che fa fuori il Bologna con una grande partita. A San Siro sale in cattedra ancora una volta Calhanoglu. Ottime le prove di Rebic, Bennacer e Ibrahimovic. Difficile salvare qualcuno della squadra di Mihajlovic.

Ecco i voti

MILAN

Donnarumma 6,5 – Non ha colpe in occasione del gol di Tomiyasu, poi ci mette i piedi sulla punizione di Santander, compiendo una grande parata.

Calabria 6,5 – Niente affanni per il terzino scuola Milan e quest’anno è davvero una novità. Poi trova anche la gioia del gol nel recupero

Kjaer 6,5 – Solita partita ordinata, poi un passaggio indietro mette in difficoltà Donnarumma, causando una punizione dentro l’area di rigore. Nel finale si fa perdonare con una bella scivolata.

Romagnoli 6 – Troppo morbido in occasione del gol di Tomiyasu, poi buona chiusura nella ripresa su Orsolini.

Hernandez 7,5 – E’ un treno che non si ferma mai. Suo l’assist per il primo gol rossonero. Positivo anche in fase difensiva con Orsolini. Al 64′ si mette in proprio sfiorando il palo. Mostra lucidità fino all’ultimo secondo.

Kessie 7 – Il momento è magico. Ci mette la solita intensità e il gol non arriva solo per sfortuna.

Bennacer 7 – Finalmente arriva il primo gol in maglia rossonera, poi solita grinta e solite geometrie in mezzo al campo. Dal 78′ Biglia s.v.

Saelemaekers 6,5 – Non è la sua migliore partita da quando è arrivato. Il belga però ha il merito di sbloccare la gara. Dal 61′ Krunic 6 – Ha voglia di mettersi in mostra ma la partita è ormai finita.

Calhanoglu 7,5 – Ancora un gol e un assist. Il turco è davvero l’uomo in più di questo Milan. Il numero 10 torna a risplendere a San Siro. Dal 61′ Bonaventura 6 – Quando entra i giochi sono già fatti e si limita al compitino.

Rebic 7,5 – Non si ferma più il croato. Corre come se il campionato fosse cominciato adesso. Dà il via all’azione del primo gol con uno splendido tacco, poi chiude i conti con la botta del 4-1. Dall’82’ Colombo s.v.

Ibrahimovic 7 – Gioca a tutto campo da vero regista offensivo. Il velo per il gol di Saelemaekers è illuminante, poi serve l’assist per Rebic. Dal 62′ Leao 6,5 – Ci prova ben tre volte ma non è fortunato. Poi serve un assist perfetto per Calabria

All. Pioli 8 – Il suo Milan è una vera macchina da gol. E’ davvero un peccato pensare che potrebbe sedere sulla panchina rossonera solo per altre quattro volte.

BOLOGNA

Skorupski 6 – Salva in diverse occasioni la porta rossoblu. Non ha colpe nei gol subiti tranne che per la seconda reta ma c’è la complicità di Orsolini.

Tomiyasu 6 – Soffre non poco gli attacchi rossoneri, che spingono soprattutto dalla sua parte, poi trova un eurogol che gli evita una pesante insufficienza. Dal 59′ Mbaye 5,5 – Soffre anche lui gli attacchi rossoneri, che sulla sinistra non si placano.

Danilo 4 – Contro questo Milan sarebbe stata dura per tutti. Il brasiliano crolla sotto gli attacchi rossoneri – Dal 59′ Corbo 6 – Quando entra in campo la partita è praticamente finita e gli attacchi del Milan si riducono notevolmente

Denswil 4 – Come il compagno di reparto ci capisce davvero ben poco. Bocciatura inevitabile

Dijks 5 – E’ il meno peggio della linea difensiva, anche perché il Milan attacca soprattutto sulla sinistra.

Soriano 6 – Le uniche buone giocate partono dai suoi piedi. E’ lui a dare il via alla rete di Tomiyasu. Dal 74′ Olsen s.v.

Poli 5 – La sua grinta questa volta non basta. Affonda come il resto della squadra.

Dominguez 5 – Il giovane argentino ha talento ma dimostrarlo stasera a San Siro non era per nulla facile. Dal 59′ Baldursson 6 – Il classe 2002 avrà modo per mettersi in mostra, a San Siro non sfigura.

Orsolini 5 – Theo Hernandez lo costringe a ripiegare in fase difensiva e in avanti risulta poco incisivo. Dal 74′ Svanberg s.v.

Santander 4,5 – Si scontra contro il muro rossonero rappresentato da Kjaer e Romagnoli. Partita complicata

Sansone 4,5 – Mai incisivo in avanti, si fa notare solo per il nervosismo. Rischia più volte l’ammonizione.

All. Mihajlovic 4,5 – Non può essere questo il suo Bologna. Surclassato dal Milan, non si vede nemmeno la grinta che contraddistingue le sue squadre

Massa 6 – Partita facile da gestire per il fischietto

TABELLINO

Milan-Bologna 5-1

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: Begović, Donnarumma A.; Conti, Gabbia, Laxalt; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá; Colombo, Leão. All.: Pioli

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Poli, Domínguez; Orsolini, Santander, Sansone. A disp.: Da Costa; Bonini, Corbo, Krejci, Mbaye; Baldursson, Medel, Svanberg; Barrow, Juwara, Palacio, Skov Olsen. All.: Mihajlović

Arbitro: Massa

GOL: 10′ Saelemaekers (M), 24′ Calhanoglu (M), 44′ Tomiyasu (B), 50′ Bennacer, 57′ Rebic, 91′ Calabria

AMMONIZIONI: 34′ Dijks (B), 51′ Kjaer (M), 54′ Saelemaekers (M)

ESPULSI: