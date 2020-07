Il Lille fa i conti con una tripla positività al Covid: il tecnico Galtier dopo la prima amichevole stagionale ha svelato i nomi

Tre calciatori positivi al Covid-19: il tecnico del Lille Christophe Galtier dopo la prima amichevole della sua squadra ha svelato i motivi dell’assenza di tre giocatori e rivelato la loro positività al coronavirus. L’allenatore ha parlato delle assenze di Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné e Renato Sanches, spiegando che tutti e tre sono risultati positivi ai rituali controlli. Situazione particolare per il centrocampista portoghese che si trova in patria in questo momento. Per lui, al contrario dei suoi compagni che potrebbero rientrare già tra una settimana, sarà necessario attendere il via libera per mettersi in viaggio.

