Milan-Bologna chiude il programma degli anticipi della trentaquattresima giornata di Serie A, sfida da ex per i due allenatori Mihajlovic e Pioli

Reduce da ben sette risultati utili consecutivi in campionato, il Milan riceve alle 21.45 il Bologna nell’ultimo anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Distanti solo un punto dal Napoli, in caso di risultato positivo i rossoneri opererebbero il sorpasso momentaneo sulla squadra campana, che domani ospita l’Udinese al San Paolo. A quota 43 punti in classifica, i felsinei non vincono da tre partite e sperano di bissare l’impresa di San Siro messa a segno contro l’Inter. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Dijks, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Dominguez, Poli, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone.

