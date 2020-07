I dati relativi al coronavirus del bollettino del 18 luglio: salgono leggermente il numero di nuovi contagi e decessi

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi al Coronavirus in Italia in merito alle ultime 24 ore. Sono in risalita i casi di contagio: ne sono stati registrati 249 rispetto ai 233 di ieri che portano il totale a 244.216. Leggero incremento anche dal punto di vista dei decessi che passano dagli 11 di ieri ai 14 di oggi per 35.042 vittime complessive dall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono 323 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 237) ed in totale ammontano a 196.806. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Attualmente positivi: 12.368

Deceduti: 35.042 (+14, +0,04%)

Dimessi/Guariti: 196.806 (+323, +0,16%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 50 (invariato)

Tamponi: 6.202.524 (+48.265)

Totale casi: 244.216 (+249, +0,1%) POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions, incubo coronavirus: allarme per Barcellona-Napoli

Coronavirus, il bollettino del 17 luglio: calano i decessi