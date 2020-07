Championship, Leeds campione e promosso in Premier: è il quarto titolo

Nella serata di ieri il Leeds ha festeggiato la promozione in Premier League. Oggi invece è arrivata la matematica vittoria del campionato

Il Leeds torna nel massimo campionato inglese dopo 16 anni di assenza. La promozione è arrivata ieri sera dopo la sconfitta del West Bromwich Albion contro l’Huddersfield che ha certificato il grande ritorno della compagine di Bielsa in Premier League. Solo oggi invece il club britannico ha potuto festeggiare anche la vittoria ufficiale della Championship in virtù del KO esterno del Brentford. Dopo le sconfitte delle rivali più accreditate il Leeds vince dunque matematicamente la seconda serie inglese, per la quarta volta nella propria storia dopo i successi nel 1923/24 con Arthur Fairclough, nel 1963/64 con Don Revie e nel 1989/90 sotto Howard Wilkinson. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Leeds, è promozione: Bielsa lo riporta in Premier dopo 16 anni

