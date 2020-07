Calciomercato Verona, ‘allarme’ Juric | “Non sappiamo se resta”

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha risposto sulla permanenza di Juric prima della gara di Serie A contro l’Atalanta

“Finché manca la firma, non sappiamo se resta”. Prima di Verona-Atalanta, Maurizio Setti ha messo in dubbio la permanenza di Juric – con annesso rinnovo – anche nella prossima stagione. Dopo questa grande stagione, il tecnico croato è molto corteggiato sul calciomercato sia da club esterni che italiani come Fiorentina e Torino. “E’ stato un valore aggiunto, ora speriamo di andare avanti insieme – ha aggiunto il presidente del Verona ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Con il mister siamo sempre stati chiari, ora sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono certo problemi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occhi su Pessina: pronta l’offerta