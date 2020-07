Milan, Rebic: “C’è bisogno di Ibra. Jovic? E’ forte, non ha ancora firmato”

Ante Rebic – in una lunga intervista a SportWeek – ha parlato del suo futuro ma anche dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan.

Ante Rebic si è preso il Milan dopo una prima parte di stagione davvero complicata. L’attaccante croato ha le idee chiare e non ha alcuna intenzione di lasciare il Diavolo. L’ex Eintracht Francoforte ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e Luka Jovic, prima scelta per l’attacco del Milan, come raccontato in questi giorni da Calciomercato.it.

IBRA – “C’è bisogno di lui, è un leader. Prima della Juve ci diceva ‘Farò vedere agli juventini come si gioca al calcio’. Era il suo modo per caricarci. Anche Begovic, Kjaer… sono giocatori maturi che sanno come calmarti o spronarti. Ibra ha portato tanto a tutti. Però, quando lui dice qualcosa, molti stanno zitti. Se invece io non la penso come lui, glielo dico”.

JOVIC – “Non ha ancora firmato – prosegue Rebic – Ma non è per caso se è andato al Real Madrid. Le cose non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, non so poi cosa sia successo nella sua testa e adesso lì hanno un’immagine di lui che non è quella reale. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è forte davvero”.

FUTURO – “Se resterei? L’ho già detto: sì!”.

